Tragedia in via Ormea scoppia un incendio in un appartamento | trovato senza vita un settantenne

Torinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È avvenuto durante la mattinata di domenica 2 novembre, all'altezza del civico 92 di via Ormea, nel quartiere San Salvario. Forte odore di fumo e fiamme da un appartamento sito al terzo piano dello stabile hanno insospettito alcuni vicini di casa che hanno successivamente allarmato e fatto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

