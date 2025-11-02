Tragedia in Val Seriana per un frontale tra un’auto e un’autobotte dei Vigili del Fuoco | un morto e sei feriti

Dayitalianews.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente sulla provinciale 671 tra Albino e Nembro. Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 2 novembre, lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto compreso tra Albino e Nembro (Bergamo). A scontrarsi frontalmente sono stati un’ autobotte dei Vigili del Fuoco di Bergamo, diretta verso un intervento per un incendio a Scanzorosciate, e un’autovettura con a bordo cinque persone. Un uomo di 34 anni perde la vita. L’impatto, violento e frontale, ha provocato la morte del conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, che è deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragedia in val seriana per un frontale tra un8217auto e un8217autobotte dei vigili del fuoco un morto e sei feriti

© Dayitalianews.com - Tragedia in Val Seriana per un frontale tra un’auto e un’autobotte dei Vigili del Fuoco: un morto e sei feriti

Leggi anche questi approfondimenti

tragedia val seriana frontaleTragedia a Bergamo, frontale macchina-autobotte dei pompieri: muore un 35enne, sei i feriti - Un’autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un’auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo ... Scrive msn.com

Incidente a Bergamo, auto prende fuoco dopo un frontale: due morti, grave un ragazzo - È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina - Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Val Seriana Frontale