ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente sulla provinciale 671 tra Albino e Nembro. Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 2 novembre, lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto compreso tra Albino e Nembro (Bergamo). A scontrarsi frontalmente sono stati un’ autobotte dei Vigili del Fuoco di Bergamo, diretta verso un intervento per un incendio a Scanzorosciate, e un’autovettura con a bordo cinque persone. Un uomo di 34 anni perde la vita. L’impatto, violento e frontale, ha provocato la morte del conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, che è deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Val Seriana per un frontale tra un’auto e un’autobotte dei Vigili del Fuoco: un morto e sei feriti