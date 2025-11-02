Tragedia in Messico | incendio in un discount di Hermosillo 23 vittime tra cui bambini

Un fine settimana di festa si è trasformato in una tragedia devastante nel nord-ovest del Messico. Nella città di Hermosillo, un violento incendio ha distrutto un discount nel centro cittadino, provocando la morte di almeno 23 persone e il ferimento di una decina di altre. Il dramma è avvenuto proprio durante le celebrazioni per il Giorno dei Morti, una delle festività più sentite del Paese, in cui le famiglie rendono omaggio ai propri defunti con altari, fiori e momenti di condivisione. Le parole del governatore. Il governatore dello stato di Sonora, Alfonso Durazo, ha annunciato tramite un video diffuso sui social l'avvio di un'indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell'incendio.

tragedia in messico incendio in un discount di hermosillo 23 vittime tra cui bambini

© Dayitalianews.com - Tragedia in Messico: incendio in un discount di Hermosillo, 23 vittime tra cui bambini

