Tragedia in Messico | incendio in un discount di Hermosillo 23 vittime tra cui bambini
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme nel cuore della città. Un fine settimana di festa si è trasformato in una tragedia devastante nel nord-ovest del Messico. Nella città di Hermosillo, un violento incendio ha distrutto un discount nel centro cittadino, provocando la morte di almeno 23 persone e il ferimento di una decina di altre. Il dramma è avvenuto proprio durante le celebrazioni per il Giorno dei Morti, una delle festività più sentite del Paese, in cui le famiglie rendono omaggio ai propri defunti con altari, fiori e momenti di condivisione. Le parole del governatore. Il governatore dello stato di Sonora, Alfonso Durazo, ha annunciato tramite un video diffuso sui social l’avvio di un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incendio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
La FIA dà ragione a Lawson sulla tragedia sfiorata in Messico I dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione durante il GP del Messico. Due commissari di pista hanno attraversato il tracciato mentre sopraggiungeva la monoposto di Lawson. Tragedia sfiorata #MexicoGP - X Vai su X
Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime - Un fine settimana di festa si è trasformato ieri in tragedia per le famiglie del Messico nord- Lo riporta msn.com
Incendio in un discount in Messico, 23 morti, tra cui 7 bambini, e 12 feriti: “Correvano avvolti dalle fiamme” - Un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa ... Da fanpage.it
Incendio in negozio affollato a Hermosillo, 23 morti e molti ustionati - Il negozio era insolitamente affollato di clienti che approfittavano del giorno di paga per fare acquisti in vista dell'imminente del "Día de Muertos". Riporta msn.com