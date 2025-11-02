Tragedia in Messico incendio in negozio uccide 23 persone | bimbi tra le vittime
(Adnkronos) – Un fine settimana di festa si è trasformato ieri in tragedia per le famiglie del Messico nord-occidentale, quando un incendio ha avvolto un discount nel centro di Hermosillo, uccidendo almeno 23 persone e ferendone una decina. Questo fine settimana il Messico celebra il Giorno dei Morti con festeggiamenti in cui le famiglie onorano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
La FIA dà ragione a Lawson sulla tragedia sfiorata in Messico I dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione durante il GP del Messico. Due commissari di pista hanno attraversato il tracciato mentre sopraggiungeva la monoposto di Lawson. Tragedia sfiorata #MexicoGP - X Vai su X
Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime - Un fine settimana di festa si è trasformato ieri in tragedia per le famiglie del Messico nord- Si legge su msn.com
Incendio in negozio affollato a Hermosillo, 23 morti e molti ustionati - Il negozio era insolitamente affollato di clienti che approfittavano del giorno di paga per fare acquisti in vista dell'imminente del "Día de Muertos". Scrive msn.com
Almeno 23 morti nell’incendio di un negozio in Messico - La Croce Rossa messicana ha confermato che il bilancio delle vittime dell'incendio in un ... Da msn.com