Tragedia in campagna fresatrice si ribalta e uccide un uomo di 54 anni

Quotidianodipuglia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 54 anni è morto questa mattina nelle campagne di Leporano, in provincia di Taranto, schiacciato dalla fresatrice che stava utilizzando e che si è improvvisamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

