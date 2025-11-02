Tragedia a Bergamo frontale macchina-autobotte dei pompieri | muore un 35enne sei i feriti

Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto nell'impatto. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro. L'impatto è stato frontale e molto violento: sull'auto.

