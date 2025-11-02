Tragedia a Bergamo auto contro mezzo dei vigili del fuoco | muore un 35enne

Incidente stradale mortale in provincia di Bergamo: un uomo di 35 anni è morto a seguito di un frontale dell’auto che stava guidando con un’autobotte dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale, tra i comuni di Albino e Nembro. Il mezzo di soccorso stava raggiungendo un capannone nel comune di Scanzorosciate dove era divampato un incendio, quando, per cause da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia a Bergamo, auto contro mezzo dei vigili del fuoco: muore un 35enne

