Luceverde Roma trovati lavori di notte sul viadotto della Magliana fino al 15 novembre riduzione della carreggiata tra via Laurentina & via della Magliana in oraria 21 6 fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino La via è chiusa tutte le notti dalle 20 alle 6 tra via Tiburtina e Piazza Edoardo persico per il trasporto pubblico fino al 8 dicembre Fermi tutti i tram cittadini e quindi le linee 2358 14:19 e questo per sentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina In alternativa Atac ha disposto corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie ed è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

Traffico Roma del 02-11-2025 ore 18:30