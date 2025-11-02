Traffico Roma del 02-11-2025 ore 18 | 30

Romadailynews.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Roma trovati lavori di notte sul viadotto della Magliana fino al 15 novembre riduzione della carreggiata tra via Laurentina & via della Magliana in oraria 21 6 fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino La via è chiusa tutte le notti dalle 20 alle 6 tra via Tiburtina e Piazza Edoardo persico per il trasporto pubblico fino al 8 dicembre Fermi tutti i tram cittadini e quindi le linee 2358 14:19 e questo per sentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina In alternativa Atac ha disposto corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie ed è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 02 11 2025 ore 18 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2025 ore 18:30

Approfondisci con queste news

Traffico Roma del 02-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino che resterà chiusa tutte le notti dalle 20 ... Lo riporta romadailynews.it

traffico roma 02 11Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di particolari ... Come scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 02 11