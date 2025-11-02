Traffico Roma del 02-11-2025 ore 11 | 30
Luceverde Roma Buongiorno fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino che resterà chiusa tutte le notti dalle 20 alle 6 tra Tiburtina e Piazza Edoardo persico lavori notturni sul viadotto della Magliana fino al 15 di novembre riduzione della carreggiata tra via Laurentina & via della Magliana in fascia oraria dalle 21 fino alle 6 e che mese di novembre le zone a traffico limitato notturne di San Lorenzo e Trastevere riprendono il consueto calendario di funzionamento invernale ricordiamo quindi che saranno chiusa al transito ai veicoli non autorizzati solo nelle notti del venerdì e del sabato fino a tutto il mese di aprile invariato l'orario dalle 21:30 Alle 3 sono chiuse anche nei giorni festivi un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 02-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino che resterà chiusa tutte le notti dalle 20 ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di particolari ... Riporta romadailynews.it