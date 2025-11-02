Luceverde Roma Buongiorno fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino che resterà chiusa tutte le notti dalle 20 alle 6 tra Tiburtina e Piazza Edoardo persico lavori notturni sul viadotto della Magliana fino al 15 di novembre riduzione della carreggiata tra via Laurentina & via della Magliana in fascia oraria dalle 21 fino alle 6 e che mese di novembre le zone a traffico limitato notturne di San Lorenzo e Trastevere riprendono il consueto calendario di funzionamento invernale ricordiamo quindi che saranno chiusa al transito ai veicoli non autorizzati solo nelle notti del venerdì e del sabato fino a tutto il mese di aprile invariato l'orario dalle 21:30 Alle 3 sono chiuse anche nei giorni festivi un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2025 ore 08:30