Traffico Lazio del 02-11-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio traffico sulla A1 tra Castelnuovo di Porto il raccordo anulare file anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo da Carsoli Oricola a Tivoli verso Roma è in direzione di Roma per un veicolo fermo 1 km di coda sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e le dovute al traffico intenso sulla diramazione Roma sud da Torrenova a raccordo anulare si sta in fila anche sulla Pontina tra Pomezia nord e Castel Romano nella capitale in provincia di Latina proseguono i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina in questo tratto in transito a doppio senso di marcia su unica carreggiata inevitabili i disagi nelle ore di maggior traffico ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Roma #CorsadeiSanti ? #1novembre dalle ore 7:00 ? chiusure al traffico lungo il percorso modifiche a 48 linee #bus shorturl.at/iEbWb Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com Vai su Facebook
