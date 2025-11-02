Traffico Lazio del 02-11-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Buongiorno Non sono segnalati particolari problemi di traffico lungo la rete viaria del Lazio non molti gli spostamenti in queste ore ancora nebbie e foschie stese tra Lazio e abruzzo come sempre raccomandiamo le dovute attenzioni a Roma sul grande raccordo anulare si rallenta per un incidente avvenuto lungo la carreggiata interna tra l'uscita e Prenestina Tor Bella Monaca si transita su carreggiata ha ridotto i provincia di Latina proseguono i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata in provincia di Frosinone ricordiamo la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria Capodichino tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 159 è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
