Una grande operazione di solidarietà che si ripropone da 144 anni. Anche ieri in Borgo Ticino è stata riproposta la tradizionale ceciata di Ognissanti, nata nel 1881 con lo scopo di offrire un pasto caldo e sostanzioso alle persone più fragili. A beneficiarne sono state oltre 250 persone tra coloro che hanno mangiato seduti al tavolo della Locanda del Ticino e quanti si sono presentati con il “padlot“ (una ciotola) per portare a casa la pietanza. "Quest’anno, a differenza del passato – ha detto Stefano Schinelli, consigliere della Cooperativa artigiani e presidente dell’associazione Meistoinburgh che organizzano la ceciata – lo chef Giovanni Dell’Oro che gestisce la Locanda del Ticino ha voluto proporre la sua ricetta della zuppa di ceci leggermente rivista rispetto all’originale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tradizione tramandata da 144 anni. Ceciata di Ognissanti, un successo