Tra ironia e riflessione Alessandro Tassinari firma il suo primo fumetto | Una risata aiuta a capire meglio il mondo

“Avete mai pensato di raccogliere in un libro tutte le battute di vostro babbo, nonno o zio? Ecco, io ho provato a fare proprio questo. Alla fine ho scoperto che anche le cavolate più grosse, in realtà, hanno un loro significato.” Così Alessandro Tassinari, forlivese classe 1998, presenta il suo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

L’esilarante spettacolo che intreccia comicità, riflessione e ironia sul complesso legame madre-figlia, scritto da Cinzia Leone e Fabio Mureddu e interpretato dalla stessa Cinzia Leone, sarà di scena venerdì 7 novembre 2025 alle ore 21 al Castello Orsini Colo - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Cattelan e l'Intelligenza Artificiale: il futuro dell'umanità tra musica e ironia - Complicato e non esaltante, a quanto pare: nel suo nuovo spettacolo teatrale “Benvenuto nell’AI! Da leggo.it