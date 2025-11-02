Tra ironia e riflessione Alessandro Tassinari firma il suo primo fumetto | Una risata aiuta a capire meglio il mondo

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Avete mai pensato di raccogliere in un libro tutte le battute di vostro babbo, nonno o zio? Ecco, io ho provato a fare proprio questo. Alla fine ho scoperto che anche le cavolate più grosse, in realtà, hanno un loro significato.” Così Alessandro Tassinari, forlivese classe 1998, presenta il suo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Alessandro Cattelan e l'Intelligenza Artificiale: il futuro dell'umanità tra musica e ironia - Complicato e non esaltante, a quanto pare: nel suo nuovo spettacolo teatrale “Benvenuto nell’AI! Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ironia Riflessione Alessandro Tassinari