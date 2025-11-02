Le tovagliette all’americana trasformano la tavola senza troppi sforzi: pratiche, facili da lavare e perfette anche per dare nuova vita a vecchi tessuti dimenticati in un cassetto. Realizzarle in casa è un piccolo gesto creativo, oltre che sostenibile, anche perché ci occorrono pochi scampoli, un po’ di precisione e qualche accorgimento. In base al tessuto scelto — cotone, lino, jeans o stoffe più rigide — cambiano le misure, le rifiniture e l’effetto finale. Suggeriamo di partire da una base regolare e studiare bene gli angoli e le cuciture; così, da materiali di recupero o campioni di sartoria, possono nascere tovagliette su misura, semplici o doppie, che rendono la colazione o il pranzo un momento più creativo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tovagliette all’americana, misure e trucchi per realizzarle con scampoli di tessuto