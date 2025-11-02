Tosca per un compleanno speciale, quello del Centenario del Politeama, come fu il 2 aprile 1925, quando venne inaugurato grazie all’impresa di Bruno Banchini, e nel 1999 quando fu riaperto, dopo essere stato salvato dalle ruspe grazie al cuore e al coraggio di tanti pratesi, guidati dalla tenacia appassionata di Roberta Betti ed Elvira Trentini. Ormai manca davvero poco: venerdì 7 e domenica 9 novembre, rispettivamente alle 20 e alle 17, sarà una messa in scena inedita, originale e innovativa, sarà una festa non solo per il teatro, ma per la città. Tosca è il frutto di un grande lavoro corale che tiene insieme radici e futuro, di un’impresa coraggiosa che in questa coproduzione vede camminare fianco a fianco la Fondazione Politeama Pratese e la Camerata, con inedite e virtuose alleanze culturali come quella con Manifatture Digitali Cinema, il Teatro Metastasio, i Teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tosca è una festa per la città. Il grande progetto corale per i cento anni del Politeama