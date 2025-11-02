Torre del Greco lo struggente messaggio della figlia di Aniello Scarpati | ‘Seguirò le tue orme da eroe’
La tragedia di Torre del Greco: il 28enne Tommaso Severino sarà interrogato nelle prossime ore. Non è più il tempo della prima notizia, ma quello dell’attesa, dei silenzi che seguono lo schianto. A Torre del Greco, il giorno dopo l’ incidente che è costato la vita all’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, la ferita è ancora aperta. La dinamica è già nota, ma ora la storia si sposta nelle aule di giustizia, negli ospedali e dentro le case di chi resta. Secondo quanto trapela dagli inquirenti, Tommaso Severino, 28 anni, di Ercolano, arrestato ieri con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e omissione di soccorso, potrebbe comparire già lunedì 3 novembre davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
