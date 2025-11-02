Debutto ufficiale 1985. E da allora non è più sceso dal palco. Nonostante l’idea iniziale fosse parecchio diversa. "Dico sempre che dovevo fare il biologo ma ho scelto il monologo: dimezzare gli sforzi per decuplicare i guadagni.". Battuta sottile, potrebbe arrivare con un po’ di ritardo. Ma d’altronde Flavio Oreglio è così, la sua comicità parla alla testa. Con tutte le difficoltà del caso. Chissà cosa sarebbe successo se avesse davvero proseguito il tortuoso percorso della scienza, dopo la Laurea in Biologia qui a Milano. Di certo ci saremmo persi oltre trent’anni di cabaret, teatro, libri, musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna Oreglio l’artigiano dello spettacolo