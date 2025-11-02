Torna la sfida tra gli istituti alberghieri | anche l' Artusi tra i protagonisti della decima edizione del Cooking Quiz

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cooking Quiz celebra la decima edizione del concorso ideato da Plan Edizioni, con l’obiettivo di formare gli studenti degli istituti alberghieri unendo competenze, innovazione e confronto. Il format in dieci anni è cresciuto costantemente fino a coinvolgere, ogni anno, oltre 35 mila ragazzi in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

torna sfida istituti alberghieriLa Decima Edizione del Cooking Quiz accende la sfida tra gli Istituti Alberghieri: presente anche l’IIS S. Benedetto di Cassino - Cooking Quiz celebra la decima edizione confermandosi come uno dei progetti didattici più innovativi e apprezzati dagli Istituti Alberghieri. Come scrive tunews24.it

Scatta il “Cooking quiz” per gli studenti dell’alberghiero: c’è anche il “Marcora” - Formazione e Gamification: La decima Edizione del Cooking Quiz accende la sfida tra gli Istituti Alberghieri. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Sfida Istituti Alberghieri