Torino tifosi e giocatori pensano già al derby con la Juve | cos’è successo post match col Pisa

In casa Torino supporters, squadra e club sono già concentrati sul prossimo derby con la Juventus, ecco cos'è successo ai margini del pareggio col Pisa (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). «Derby? In questo momento c'è soltanto questa partita. Ci penseremo domani dopo le 17». Così ha sentenziato ieri pomeriggio nella conferenza .

#Zapata o scherzetto? Buona notte di #Halloween a tutti i tifosi del #Toro! ? @alessxndro.g #Torino #TorinoFC #ToroNews #Toro #ForzaToro #FVCG #SerieA #SerieAEniLive #SempreForzaToro #SFT #Halloween #OnThisDay - facebook.com Vai su Facebook

#Torino, grande affetto dei tifosi per #Baroni: 4 assenti all’allenamento al Fila ? L’obiettivo del tecnico è dare continuità, la prossima sfida con il #Genoa sara un banco di prova decisivo #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l’articolo completo - X Vai su X

Evra: "Mi dispiace per Tudor, oggi i calciatori pensano solo a TikTok. I tifosi mi hanno chiesto di tornare nella Juve, ma..." - Attraverso i propri social, Patrice Evra dice la sua sul momento della Juventus: “Sono sempre emozionato di tornare a Torino, molti tifosi mi hanno chiesto di tornare in dirigenza o a ... Lo riporta tuttojuve.com

Torino, l'abbraccio dei tifosi al Filadelfia: applausi per Baroni e la squadra - Anzi, a dirla proprio tutta nell’ultimo decennio non avevamo mai visto la scena di un allenatore che resta per quasi novanta minuti a bordo campo a firmare autografi, a rendersi disponibile per selfie ... Come scrive gazzetta.it

Torino-Inter, due tifosi cadono in curva Maratona. La reazione dei giocatori in campo - All'inizio si è pensato a un malore accusato da qualche tifoso, con il capitano granata Ricci e quello nerazzurro De Vrij che hanno cercato di capire insieme all'arbitro La Penna quale fosse il ... Lo riporta corrieredellosport.it