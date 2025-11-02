Torino Pisa LIVE 2-2 | ultimi minuti ancora parità!

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 10^ giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Alle 15 in punto si accendono i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino per la decima giornata di Serie A che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino pisa live 2 2 ultimi minuti ancora parit224

© Calcionews24.com - Torino Pisa LIVE 2-2: ultimi minuti, ancora parità!

News recenti che potrebbero piacerti

torino pisa live 2LIVE Alle 15 Torino-Pisa, Baroni punta su Casadei. Gilardino con Leris e Akinsanmiro - 2) Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Come scrive gazzetta.it

LIVE Torino-Pisa: formazioni e prepartita in diretta - Pisa, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Segnala toro.it

torino pisa live 2Serie A, Torino-Pisa LIVE 0-2 doppietta di Moreo! - Segui con noi in diretta il match della decima giornata di Serie A. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Pisa Live 2