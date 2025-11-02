Torino Pisa LIVE 2-2 | inizia il secondo tempo Simeone e Adams la ribaltano!
Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 10^ giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Alle 15 in punto si accendono i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino per la decima giornata di Serie A che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
: - Questo pomeriggio il #Torino di mister #Baroni affronterà il #Pisa in una gara valida per la decima giornata di Serie A. In caso di vittoria, la squadra granata otterrebbe la terza vittoria consecutiva in casa. @pisasportingclub - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 15 Torino-Pisa, Baroni punta su Casadei. Gilardino con Leris e Akinsanmiro - 2) Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Da gazzetta.it
LIVE Torino-Pisa: formazioni e prepartita in diretta - Pisa, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Secondo toro.it
Serie A, Torino-Pisa LIVE 0-2 doppietta di Moreo! - Segui con noi in diretta il match della decima giornata di Serie A. Lo riporta calciomercato.com