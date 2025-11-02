Torino Pisa LIVE 2-2 | fine primo tempo Simeone e Adams la ribaltano!

Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 10^ giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Alle 15 in punto si accendono i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino per la decima giornata di Serie A che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino Pisa LIVE 2-2: fine primo tempo, Simeone e Adams la ribaltano!

Leggi anche questi approfondimenti

#Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X

: - Questo pomeriggio il #Torino di mister #Baroni affronterà il #Pisa in una gara valida per la decima giornata di Serie A. In caso di vittoria, la squadra granata otterrebbe la terza vittoria consecutiva in casa. @pisasportingclub - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Alle 15 Torino-Pisa, Baroni punta su Casadei. Gilardino con Leris e Akinsanmiro - 2) Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Riporta gazzetta.it

LIVE Torino-Pisa: formazioni e prepartita in diretta - Pisa, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Si legge su toro.it

Torino-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Torino e Pisa della 10^ giornata di Serie A si gioca domenica 2 novembre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky ... Come scrive sport.sky.it