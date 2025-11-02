Torino-Pisa le pagelle | super Simeone 7 Moreo ha grande tecnica 7,5
Hojholt e Touré unici insufficienti tra i toscani. Anche Maripan, Pedersen e Adams meritano il voto del Cholito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le pagelle di Torino-Pisa 2-2: difesa rivedibile, ma è reazione da squadra vera - I granata rimontano il doppio svantaggio con le reti di Simeone e Adams. Secondo msn.com
Le pagelle di Torino-Pisa: difesa da rivedere, Pedersen e Adams i migliori - PALEARI 6: incolpevole sul primo gol, quando la difesa lascia prima libero di calciare Akinsanmiro (lo salva la traversa) e poi Moreo, che invece non sbaglia. Da toro.it
Il Pisa scappa, il Torino lo riprende: alla fine è 2-2 - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Torino- Scrive fantacalcio.it