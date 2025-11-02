Torino Pisa espulsione pesante per i granata! Non ci sarà nella stracittadina contro la Juventus | ecco cosa è successo
Torino Pisa, Baroni espulso: i granata perdono il tecnico in vista del derby con la Juventus. Ecco cosa è successo Durante la sfida tra Torino e Pisa, valida per la 10ª giornata di Serie A, l’allenatore granata Marco Baroni è stato espulso dall’arbitro. La decisione è arrivata a seguito delle proteste giudicate eccessive dal direttore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
: - Questo pomeriggio il #Torino di mister #Baroni affronterà il #Pisa in una gara valida per la decima giornata di Serie A. In caso di vittoria, la squadra granata otterrebbe la terza vittoria consecutiva in casa. @pisasportingclub - facebook.com Vai su Facebook