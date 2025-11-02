Torino-Pisa 2-2 | Doppio Moreo poi un black out fa sfumare la prima vittoria

Ancora una medaglia per il Pisa, con due facce dalle tinte opposte. Cinismo sotto porta, agonismo, agonismo e qualità nel palleggio per una larga parte della gara. E anche un bel sorriso per i primi due gol in A di Stefano Moreo. Un grande dispiacere per gli errori e il black out difensivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

