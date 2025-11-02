Torino incendio devasta un appartamento | muore pensionato 79enne
Una domenica devastante che ha segnato la città di Torino per una vicenda a dir poco tragica. Si tratta del violento incendio divampato questa mattina in un appartamento nel quartiere di San Salvario nella città piemontese che non ha lasciato via di scampo al residente dell’abitazione, un pensionato di 79 anni. Le informazioni in merito . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
