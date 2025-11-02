Torino il post choc di una madre | Mio figlio 15enne invalido torturato per ore dagli amici ad Halloween

Torino, 2 novembre 2025 - Halloween da incubo per un ragazzo invalido di 15 anni, in balia delle sevizie di alcuni cosiddetti amici. A denunciare il fatto è stata la mamma con un post sui social su un gruppo cittadino, quello di Moncalieri, nel Torinese. La donna ha reso noto che il figlio è stato chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite. Ma non solo, gli sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi è stato costretto a immergersi nel fiume Po, e rilasciato davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Le torture risalirebbero, secondo il racconto, alla notte di Halloween. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torino, il post choc di una madre: “Mio figlio 15enne invalido torturato per ore dagli amici ad Halloween”

Scopri altri approfondimenti

Alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino fino al 2 novembre 2025 è tornata per l’ottava volta APA/RT, con 40 galleristi dell’Associazione Piemontese Antiquari dall’Italia e dall’estero. Post 2. SCOPRITE TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https - facebook.com Vai su Facebook

Post choc contro Meloni, l'ufficio scolastico regionale è al lavoro: "Valditara informato" - Il professore Stefano Addeo, che ha pubblicato sui social il post contro la figlia Giorgia Meloni, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della sera di temere il licenziamento a due anni dalla ... Lo riporta ilgiornale.it

Torino, sentenza choc. Il marito la massacra, le toghe: "Va compreso". Non andrà in carcere - I medici le hanno dovuto ricostruire il visto con 21 placche di titanio, un occhio ha lesioni permanenti. Riporta ilgiornale.it

A Torino madre fa arrestare presunto pedofilo di 35 anni - È accusato di violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile un uomo di 35 anni di origini ecuadoriane, arrestato a Torino dalla polizia che ha eseguito un'ordinanza di ... Lo riporta ansa.it