Torino Cairo post Pisa | Buona rimonta Derby? Parlerò con la squadra mi aspetto… – VIDEO 

2 nov 2025

Urbano Cairo interviene dopo Torino Pisa, ecco la video intervista del patron dei granata ai margini del match, dalla rimonta al derby con la Juventus  (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il presente del Torino recita 2-2 col Pisa, ma il futuro è già al prossimo derby della Mole contro la Juventus. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, Cairo post Pisa: «Buona rimonta. Derby? Parlerò con la squadra, mi aspetto…» – VIDEO 

