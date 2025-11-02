Torino Cairo post Pisa | Buona rimonta Derby? Parlerò con la squadra mi aspetto… – VIDEO

Urbano Cairo interviene dopo Torino Pisa, ecco la video intervista del patron dei granata ai margini del match, dalla rimonta al derby con la Juventus (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il presente del Torino recita 2-2 col Pisa, ma il futuro è già al prossimo derby della Mole contro la Juventus. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo post Pisa: «Buona rimonta. Derby? Parlerò con la squadra, mi aspetto…» – VIDEO

Da Il Cairo a Torino, passando per Milano: un ottobre intenso, fatto di emozioni e belle collaborazioni. Momento divertente e leggero dietro le quinte. Si è aperto con la @cairofoodweek, una cena da @scaliniegypt insieme a @chef_mido_alaa. Tornare al Cair - facebook.com Vai su Facebook

CAIRO AL FILADELFIA Il presidente del #Torino è stato in visita all’allenamento odierno della squadra #Torino #TorinoFC #ToroNews - X Vai su X

Torino, stasera nuova contestazione contro Cairo: 45 minuti di stadio vuoto col Pisa - Attraverso un appello social la Maratona ha invitato infatti i tifosi granata a lasciare lo stadio vuoto nella gara odierna contro il Pisa ... Da tuttomercatoweb.com

Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo al campo" - Roma sarà l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia, che ha visto completarsi il suo tabellone proprio nella serata appena conclusa. tuttomercatoweb.com scrive

"Cairo vattene": Torino, la protesta dei tifosi continua anche nella notte - Il clima in casa Torino è diventato sempre più infuocato, con una tifoseria esasperata che ormai da tempo chiede un cambiamento ai vertici della società. Come scrive tuttosport.com