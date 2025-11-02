Torino 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween

(Adnkronos) – Notte di terrore per un 15enne invalido, torturato da una baby-gang per ore su cui ora indagano i carabinieri di Moncalieri, nel Torinese. I fatti sarebbero avvenuti nella notte di Halloween. Secondo quanto denunciato dalla madre sui social, il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e poi minacciato con un cacciavite. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween

