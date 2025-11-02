Tommaso Severino | Non sapevo fosse morto La notte del 28enne tra alcol e cocaina prima dello schianto che ha ucciso il poliziotto

Un mix di drink, cocaina e rimorso. Tommaso Severino, 28enne di Ercolano, è il conducente del Suv che nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre ha provocato il terribile incidente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tommaso Severino: «Non sapevo fosse morto». La notte del 28enne tra alcol e cocaina prima dello schianto che ha ucciso il poliziotto

