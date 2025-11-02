Tommaso Severino e la notte brava di cocaina prima dello schianto contro la volante della polizia La fuga e l’arresto | Non sapevo fosse morto

«Avrei preferito morire io.». Queste la parole, secondo quanto ricostruito da Repubblica, di Tommaso Severino, 28 anni, al telefono con la zia. Le ha dette mentre vagava di notte in una campagna di Ercolano, vicino a casa. Mentre era in fuga da ore, dopo lo schianto del suo suv contro la volante a Torre del Greco, auto su cui viaggiavano i poliziotti Aniello Scarpati, morto sul colpo, e Ciro Cozzolino, ricoverato in terapia intensiva. Fuggiva Tommaso perché, dopo aver fatto l’incidente, sapeva che se fosse stato fermato avrebbero saputo cosa aveva assunto nelle ultime ore. Il suo nome negli archivi. 🔗 Leggi su Open.online

