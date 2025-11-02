Tommaso Severino chi è l' imprenditore alla guida del suv che ha ucciso il poliziotto Aniello Scarpati | la fuga e l' arresto in ospedale

E' durata circa 12 ore l'irreperibilità di Tommaso Severino, il giovane imprenditore di 28 anni ritenuto l'autista del Suv Bmw che si è scontrato con una volante della. 🔗 Leggi su Leggo.it

Morte di Aniello Scarpati a Torre, Tommaso Severino arrestato dopo 12 ore - È durata circa dodici ore l’irreperibilità di Tommaso Severino, 28 anni, giovane imprenditore del settore tessile residente a Ercolano, ritenuto il conducente del Suv Bmw X4 che, nella notte tra il 31 ... Riporta internapoli.it

