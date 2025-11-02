Tolleranza zero contro l' occupazione abusiva nelle zone del centro | raffica di sanzioni a bar e locali

Cataniatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione mirata al contrasto del degrado urbano e dell'illegalità diffusa ha interessato il centro storico di Catania. I carabinieri della stazione di piazza Verga, in collaborazione con la polizia locale, hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio che ha portato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Tosi. Tolleranza zero contro le occupazioni delle case - E' lo scopo di uno degli emendamenti presentati da Tosi al Parlamento europeo ... Segnala giornaleadige.it

tolleranza zero contro occupazioneSfratti e occupazioni. La destra contro Lepore: "Silenzi e complicità". Asse Pd-Coalizione civica - Il centrodestra: "I centri sociali credono di poter fare quello che vogliono". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tolleranza Zero Contro Occupazione