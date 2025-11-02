TNA | Nasce una nuova partnership con un azienda benefica

Nasce una nuova collaborazione nel mondo del wrestling, questa volta ad essere coinvolte sono la TNA e la Operation H.O.P.E- Quest’ultima è un azienda che si occupa di raccolte fondi e supporti per i più bisognosi e opererà nel territorio di El Paso, TX il giorno 8 dicembre con la presenza del campione del mondo TNA, Mike Santana. BREAKING: TNA Wrestling announced today a partnership with Operation H.O.P.E. for multiple activations and fund-raising initiatives around the TNA live events at the El Paso County Coliseum on Friday, Saturday and Sunday, December 5-7. Details: pic.twitter.comHq8DT3Abmg — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 31, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

