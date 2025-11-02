Tiziano Ferro debutta in testa con l’album Sono un grande e si racconta a RaiRadio2
Tiziano Ferro a Radio2 alle dieci della sera parla della paternità, di Sanremo e dell’album Sono un grande, subito in testa alla classifica dei più venduti. Tiziano Ferro è stato protagonista di un’intensa intervista ai microfoni di Gino Castaldo a Radio2 alle dieci della sera. “ Quest’anno ho superato una linea, cioè ho fatto più il cantante che il non cantante nella vita. Sicuramente c’è stanchezza, però c’è anche un grande entusiasmo ”, ha detto l’artista che ha appena pubblicato il nuovo album Sono un grande, subito il più venduto nella prima settimana. A proposito del nuovo lavoro ha spiegato: “ È un disco intenso e in un certo senso ci sto a prendermi anche il ‘drammatico’, però il modo in cui io utilizzo il tono drammatico è perentorio perché io cerco la luce, non sono di quelli che celebra il problema. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
