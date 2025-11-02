Tiro con l’arco | Lucilla Boari sfiora la vittoria a Losanna Aloisi e Roner dominano nel compound Tutti i risultati dello Swiss Open

A Losanna si sono aperte le Indoor Series 2025-2026 di tiro con l’arco. Sulle linee di tiro dello Swiss Open si sono disputati i tornei individuali maschili e femminili di arco ricurvo e compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, con l’Italia grande protagonista. Arco ricurvo femminile Lucilla Boari e Roberta Di Francesco brillano nel tabellone riservato alle donne. Per le azzurre, che si sono anche sfidate in semifinale, con Boari vincitrice allo shoot off (6-5; 10+ a 10), arrivano un secondo e un terzo posto, nel contest vinto dalla ceca Marie Horackova per 6-2 nella finalissima contro la mantovana. 🔗 Leggi su Oasport.it

