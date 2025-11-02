Ticket gratuito per i bus del trasporto scolastico in gestione esterna
Azzerato il ticket per i bus delle scolaresche gestite da aziende private che effettuano servizio scolastico sia a Firenze che negli altri comuni della Città Metropolitana. Lo stabilisce una recente delibera approvata dalla giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultime ore per partecipare a Garden Day, l’unica fiera del Sud Italia interamente dedicata all’arte del verde. ? Vi aspettiamo fino alle 18:00! ? Per accedere, scaricate il ticket gratuito, clicca qui https://garden-day.it/registrati/ Luogo: Centro Fieristico Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Ticket gratuito per i bus del trasporto scolastico in gestione esterna - L’assessore Giorgio: “Modificato il disciplinare per venire incontro alle richieste degli amministratori ed evitare ... Secondo firenzetoday.it
Bus Marsala, abbonamento gratuito di due mesi per chi ha meno di 20 anni - L'Amministrazione comunale di Marsala ha attivato un abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano, da utilizzarsi nei prossimi due mesi, ... Si legge su itacanotizie.it
Lecco: bus elettrici e addio ticket, il trasporto si fa smart - fi nei parcheggi pubblici e le colonnine per le bici Lecco, 10 dicembre 2020 - Da ilgiorno.it