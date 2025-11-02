Ticket gratuito per i bus del trasporto scolastico in gestione esterna

Azzerato il ticket per i bus delle scolaresche gestite da aziende private che effettuano servizio scolastico sia a Firenze che negli altri comuni della Città Metropolitana. Lo stabilisce una recente delibera approvata dalla giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

