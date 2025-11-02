Ti spacco la faccia e i denti davanti a tutti | netturbino sale sul bus e minaccia l' autista
Un’alba assai movimentata a Mariano Comense, dove un autista di autobus monzese si è trovato di fronte a una scena surreale: un netturbino che gli urla contro dalla strada e poi sale a bordo, minacciandolo di fronte ai passeggeri. “Ti spacco la faccia e i denti davanti a tutti”, avrebbe urlato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
