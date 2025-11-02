Si è verificato con la pubblicazione della “Dilexi te” quello che era accaduto all’inizio del pontificato di Francesco, quando papa Bergoglio aveva recepito ed integrato nel 2013 l’enciclica di Benedetto XVI “Lumen Fidei”. Papa Leone tiene a sottolineare nella Esortazione la continuità con tutti i pontefici che l’hanno preceduto: Paolo VI, Benedetto XVI, del quale ricorda in particolare che “la religione, specificatamente quella cristiana, non può essere limitata all’ambito privato” e Giovanni Paolo II che viene spessissimo citato. Il Santo Padre vuole e deve fare un’opera di ricostruzione dell’unità della Chiesa, per cui vuole e deve assicurare la continuità con il suo immediato predecessore, ma nello stesso tempo deve marcare e segnare la discontinuità per recuperare tutti quei cattolici che si erano disimpegnati negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - “Ti ho amato” . Il primo documento di Leone XIV letto da Pedrizzi