Ti aspettiamo qui Andrea ti vogliamo bene – a Ballando il messaggio di Milly Carlucci a Delogu dopo il lutto VIDEO
Un momento di grande emozione ha segnato la puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda stasera, quando Milly Carlucci ha riunito sul palco tutti i concorrenti della trasmissione per mandare un messaggio e un abbraccio ad Andrea Delogu, che ha perso il fratello Evan, morto in un incidente stradale. Milly Carlucci in lacrime saluta Andrea Delogu: “Ti vogliamo bene e ti aspettiamo per farti sorridere ancora” #BallandoConLeStelle pic.twitter.comQH8Fz5oRlU — 143 (@uglydontexist) November 1, 2025 Milly ha riunito concorrenti e maestri sul centropista di Ballando e ha chiesto a Nikita Perotti, il ballerino che affianca Andrea, di raggiungerla al centro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
