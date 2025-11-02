Thuram torna dall’infortunio vince ed esulta così | ecco la dichiarazioni d’amore del francese per la Juventus dopo il 2-1 alla Cremonese – FOTO

Thuram festeggia la vittoria sulla Cremonese da parte della Juve. Il giocatore, rientrato dall’infortunio, mostra il suo attaccamento ai bianconeri. La festa della Juventus per la prima, fondamentale vittoria dell’era Luciano Spalletti prosegue sui social network. Dopo il “+3” di Teun Koopmeiners e l’analisi pragmatica di Andrea Cambiaso, anche Khéphren Thuram si unisce alle celebrazioni per il successo ottenuto sul campo della Cremonese. Il centrocampista francese, che sta lavorando per ritrovare la migliore condizione dopo i recenti problemi fisici, ha voluto mandare un segnale forte all’ambiente e ai tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram torna dall’infortunio, vince ed esulta così: ecco la dichiarazioni d’amore del francese per la Juventus dopo il 2-1 alla Cremonese – FOTO

Altri contenuti sullo stesso argomento

GdS - Dall'incidente alla panchina: Josep #Martinez torna tra i convocati. #Thuram si rivedrà in Champions - X Vai su X

SkySport - Thuram non parte per Verona: Chivu dopo diverse valutazioni ha deciso di non rischiare il francese. Torna invece a disposizione Josep Martinez che andrà in panchina. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, infortunio per Thuram: quando torna l'attaccante - L'attaccante dell'Inter si è fermato ieri per infortunio durante la partita di Champions League vinta contro lo Slavia Praga, in cui il francese è stato grande protagonista ... Lo riporta adnkronos.com

Thuram infortunato, l'esito degli esami: risentimento muscolare, salta la Cremonese. Come sta e quando torna - Marcus Thuram a San Siro è uscito per un problema muscolare accusato in occasione ... Come scrive ilmessaggero.it

Inter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salterà - L’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’Inter ha accusato un risentimento ... Secondo ilfattoquotidiano.it