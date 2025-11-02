Thuram Juve esordio con Spalletti da rivedere | Una fatica un po’ troppo ragionata Il francese bocciato dai giornali

Thuram Juve, pagella insufficiente per il francese a Cremona: l’impatto con le idee di Spalletti è complicato, troppa fatica “ragionata” e poche giocate. Era il grande recuperato, il giocatore su cui Luciano Spalletti ha voluto puntare fin dal primo minuto per dare fisicità e qualità al suo centrocampo d’emergenza. Ma l’esordio di Khéphren Thuram con il nuovo tecnico non è stato indimenticabile. Nella vittoria per 2-1 contro la Cremonese, il centrocampista francese è apparso appannato, quasi bloccato, meritandosi un’insufficienza nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport. Thuram: la pagella della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram Juve, esordio con Spalletti da rivedere: «Una fatica un po’ troppo ragionata». Il francese bocciato dai giornali

