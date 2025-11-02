The Mastermind | Kelly Reichardt firma un gioiello rétro sul fallimento e la disillusione americana

Il lezioso anacronismo cinematografico di The Mastermind è delizia per i nostri occhi. Volutamente antimoderno e antispettacolare, incentrato sulle sfortune di un antieroe borghese rapinatore anni settanta, l’ultimo film di Kelly Reichard t ( First cow, Meek’s cutoff ), produzione super indie con distribuzione Mubi, è di quei film che a breve non vedremo più fare, se non per qualche festival modello Cannes e Venezia. Caper movie lineare e quieto, annebbiato nelle tonalità vintage del direttore della fotografia Christopher Blauvelt e accompagnato da un tessuto jazzistico ironico e sincopato di Rob Mazurek, The Mastermind racconta la pianificazione sottile, la realizzazione semplice e soprattutto i fallimentari e disastrosi momenti che seguono il furto eclatante di quadri astratti in un museo di un quartiere residenziale del Massachusetts nel 1970. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

