The Mastermind | Kelly Reichardt firma un gioiello rétro sul fallimento e la disillusione americana
Il lezioso anacronismo cinematografico di The Mastermind è delizia per i nostri occhi. Volutamente antimoderno e antispettacolare, incentrato sulle sfortune di un antieroe borghese rapinatore anni settanta, l’ultimo film di Kelly Reichard t ( First cow, Meek’s cutoff ), produzione super indie con distribuzione Mubi, è di quei film che a breve non vedremo più fare, se non per qualche festival modello Cannes e Venezia. Caper movie lineare e quieto, annebbiato nelle tonalità vintage del direttore della fotografia Christopher Blauvelt e accompagnato da un tessuto jazzistico ironico e sincopato di Rob Mazurek, The Mastermind racconta la pianificazione sottile, la realizzazione semplice e soprattutto i fallimentari e disastrosi momenti che seguono il furto eclatante di quadri astratti in un museo di un quartiere residenziale del Massachusetts nel 1970. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Appuntamento con Cinema & Spettacoli Magazine, in questa edizione: "Cinque secondi", il nuovo film di Paolo Virzì "Dracula - L'amore perduto", il ritorno di Luc Besson "The Mastermind", il nuovo film di Kelly Reichardt "Io sono Rosa Ricci", dramma - facebook.com Vai su Facebook
The Mastermind, la recensione: il finto heist movie di Kelly Reichardt sul disincanto di una generazione - X Vai su X
The Mastermind, Kelly Reichardt: “Racconto il conflitto tra società e individuo” - Ce lo racconta Kelly Reichardt in occasione dell'uscita di The Mastermind. Da msn.com
Kelly Reichardt su The Mastermind: “Josh O’Connor, nel mio film, fa l’antieroe anni ’70” - Intervista a Kelly Reichardt, la regista di The Mastermind, il film con Josh O'Connor nelle sale italiane dal 30 ottobre 2025 per MUBI. Segnala cinematographe.it
The Mastermind: recensione del film di Kelly Reichardt - La recensione di The Mastermind, il film di Kelly Reichardt in uscita il 30 ottobre 2025 per MUBI, è un heist movie fuori dagli schemi ... cinematographe.it scrive