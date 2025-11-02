L’alleanza della Quercia é il terzo e ultimo capitolo della saga The Hunt scritta da Charlie Moon ed edita da Sonzogno Editori. Trama. Cosa resta di noi, quando tutto crolla e l’unica speranza è scegliere chi vogliamo diventare? Dopo l’ultimo scontro con Padre Chaos, che l’ha costretta a pagare un prezzo altissimo, per Charlie è arrivato il momento di scegliere: ora che la furia del nemico è più incontenibile che mai, per impedirgli di prendere il controllo della Terra non le resta altro che sacrificarsi e diventare un Unicum – un essere potentissimo che unisce in sé la forza devastante del caos e quella generatrice della natura. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

THE HUNT III: L'ALLEANZA DELLA QUERCIA di Charlie Moon – Recensione