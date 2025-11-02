Test nucleari Usa? Forse tra due anni e limitati Ma sarà escalation | il parere dell'esperto

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it ha parlato con scienziati militari, fisici nucleari e analisti: “Dovevamo reagire alla corsa al riarmo di Cina e Russia”, spiega Robert Peters di Heritage. L’ingegnere del poligono atomico Paul Dickman: “Per i test ci vorranno tempo e molti soldi”. Il fisico di SIPRI Vitaly Fedchenko: “Sdoganare quelle esplosioni è folle, chiedetelo a chi ne ha vista una”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

