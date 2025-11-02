Terrorismo torna la paura | attacco shock su un treno C’era sangue ovunque
Allarme terrorismo. Scene da film horror su un treno: la Polizia ha fermato due attentatori. Si cerca di capire il movente: “Sembrava uno scherzo di Halloween, poi abbiamo visto il sangue ovunque. E’ stato terribile” Un attacco terroristico senza eguali: per la dinamica e per la modalità. Mai fino ad oggi gli attentatori si erano messi in azione su un treno. Un mezzo di trasporto che non era stato mai al centro degli attacchi sconsiderati degli aggressori. L’attacco apre una nuova frontiera, e fa scattare l’allerta al massimo. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Cercare di indebolire la #libertà di espressione,il #giornalismo di inchiesta, non vi renderà più forti, ma più codardi Un Paese allo sbando dove si torna indietro, ai peggiori anni del #terrorismo Forza @SigfridoRanucci #report - X Vai su X
*Il FLA torna a Pescara!* …Dal 6 al 9 novembre prepariamoci a vivere quattro giorni di cultura e socialità!!… …Mercoledì prossimo il programma sarà svelato... ma intanto date un'occhiata alle anticipazioni sul sito (www.pescarafestival.it) …E se siete p - facebook.com Vai su Facebook
Paura terrorismo a Berlino, arrestati 3 membri di Hamas: "Volevano colpire dei siti ebraici" - Paura terrorismo a Berlino, arrestati 3 membri di Hamas: "Volevano colpire dei siti ebraici" Tre presunti membri di Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino con l'accusa di terrorismo e il sospetto ... Scrive affaritaliani.it
Attacco russo alla stazione di Shostka, Zelensky denuncia: “Colpiti civili, questo è terrorismo” - Un attacco con droni russi ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy, causando gravi danni e almeno 30 vittime. la7.it scrive
Attacco sinagoga Manchester, polizia indaga per terrorismo - C'è la pista di una matrice terroristica dietro il sanguinoso attacco odierno alla sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riporta quotidiano.net