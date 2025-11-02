Terrorismo torna la paura | attacco shock su un treno C’era sangue ovunque

Allarme terrorismo. Scene da film horror su un treno: la Polizia ha fermato due attentatori. Si cerca di capire il movente: “Sembrava uno scherzo di Halloween, poi abbiamo visto il sangue ovunque. E’ stato terribile” Un attacco terroristico senza eguali: per la dinamica e per la modalità. Mai fino ad oggi gli attentatori si erano messi in azione su un treno. Un mezzo di trasporto che non era stato mai al centro degli attacchi sconsiderati degli aggressori. L’attacco apre una nuova frontiera, e fa scattare l’allerta al massimo. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

