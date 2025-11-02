Terrore nel parcheggio | precipita nel vuoto mentre fa manovra con l’auto è grave Ferito il cane
Fossato di Vico (Perugia), 2 novembre 2025 – Paura in un parcheggio nel pomeriggio di domenica. Un uomo è precipitato per sette metri con l’auto mentre stava facendo manovra. Da capire cosa è andato storto. Sta di fatto che l’automobilista è precipitato. Un volo tremendo, con l’auto che si è ribaltata ed è atterrata in una via sottostante. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente. L’uomo, di Roma, è stato soccorso dopo le chiamate allarmate della gente a 118 e vigili del fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, che si sono adoprati per estrarre l’uomo dalle lamiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
