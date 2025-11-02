Sono 11 le persone che risultano essere state ferite in totale nel sanguinoso attacco compiuto ieri sera su un treno passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster e Londra, da due sospetti accoltellatori di nazionalità britannica. Lo ha reso noto la Transport Police in un aggiornamento sulle indagini affidato al sovrintendente John Loveless. Il funzionario ha precisato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terrore in Gran Bretagna, assalto sul treno nel Cambridgeshire: undici feriti (due gravi), due arresti. Esclusa la pista terroristica