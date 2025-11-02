Terrore in Gran Bretagna assalto sul treno nel Cambridgeshire | undici feriti due gravi due arresti Esclusa la pista terroristica
Sono 11 le persone che risultano essere state ferite in totale nel sanguinoso attacco compiuto ieri sera su un treno passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster e Londra, da due sospetti accoltellatori di nazionalità britannica. Lo ha reso noto la Transport Police in un aggiornamento sulle indagini affidato al sovrintendente John Loveless. Il funzionario ha precisato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Gran Bretagna: assalto sul treno con coltello. Dieci feriti di cui nove in pericolo di vita - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali sono ritenute in pericolo di vita, dopo l' accoltellamento su un treno nel Cambridgeshire. Si legge su tg.la7.it
Assalto a treno in Gran Bretagna, la polizia evoca "attacco terroristico" ma poi parla di "incidente grave" - Dieci persone accoltellate sul convoglio in partenza da Peterborough: i testimoni raccontano scene orribili. Secondo lasicilia.it
Terrore in Gran Bretagna, assalto sul treno nel Cambridgeshire: nove feriti gravi, due arresti. Indaga anche l’antiterrorismo - Si aggrava il bilancio dell’accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo di un treno della compagnia Lner nel Cambridgeshire. Riporta msn.com