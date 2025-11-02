Terribile valanga sull' Ortles | uccisi tre scialpinisti

Una tragedia immane, un inferno bianco fatto di neve e tre vite spezzate: è questo il bilancio della drammatica valanga che ieri, sabato 1° novembre, si è staccata nei pressi di Cima Vertana, sull’Ortles (Alto Adige), riversandosi in maniera brutale contro un gruppo di scialpinisti tedeschi.Le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondisci con queste news

ALLARME ITALIA: valanga travolge un gruppo di escursionisti. Terribile strage in montagna - facebook.com Vai su Facebook

Valanga sull’Ortles, scialpinisti travolti dalla slavina mentre risalgono la parete: morti 3 tedeschi, 2 dispersi. Le ricerche - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. Riporta ilgazzettino.it

Tre giovani tedeschi morti per una valanga sull’Ortles, tragedia a 3.200 metri in Alto Adige: chi erano - 200 metri sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles: 3 giovani tedeschi, 2 uomini e una donna, sono morti travolti da una valanga ... Si legge su virgilio.it

Una valanga si stacca dall’Ortles. Tre alpinisti uccisi, due i dispersi - Una valanga si è staccata nel pomeriggio di ieri nella zona dell’Ortles, attorno alle 16, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Lo riporta quotidiano.net